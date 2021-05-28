لأوّل مرة.. ألمانيا تعترف بـ"الإبادة الجماعية" في ناميبيا

اعترفت ألمانيا لأول مرة، اليوم الجمعة، بارتكاب إبادة جماعية في ناميبيا خلال احتلالها الاستعماري لهذه الدولة الأفريقية، واعدة بتقديم مساعدة مالية تزيد عن مليار يورو لدعم مشاريع.

وقال وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس: "اعتباراً من اليوم سنصنّف رسمياً هذه الحوادث بما هي عليه في منظور اليوم: إبادة جماعية"، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".

ورحّب الوزير الألماني في بيانه بتوصل ألمانيا وناميبيا إلى "اتفاق" بعد مفاوضات استمرت اكثر من 5 سنوات حول الأحداث التي جرت خلال الاحتلال الألماني للبلد الواقع في جنوب غرب أفريقيا.



وأضاف ماس أنه "في ضوء المسؤولية التاريخية والأخلاقية لألمانيا، سنطلب الصفح من ناميبيا ومن أحفاد الضحايا" على "الفظائع" التي ارتكبت بحقهم.



وتابع: "في بادرة اعتراف بالمعاناة الهائلة التي لحقت بالضحايا" فإن ألمانيا ستدعم "إعادة الإعمار والتنمية" في ناميبيا عبر برنامج مالي قيمته 1.1 مليار يورو"، مشددا على أن "هذه الأموال ليست تعويضات على أساس قانوني".