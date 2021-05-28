7 تموز.. تطعيم الأطفال ضد كورونا في هذا البلد

تخطط ألمانيا للسماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من 7 تموز المقبل، في خطوة لتكثيف حملة التطعيم بالبلاد.وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن وكالة الأدوية الأوروبية من المرجح أن توافق على استخدام لقاح "فايزر" للفئة العمرية 12-15 عاما، مشيرة إلى أنه بعد التشاور مع حكام الولايات الألمانية الـ16 يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما طلب موعد لتلقي التلقيح.وشددت على أن التعليم الآمن سيكون "مستقلا تماما عن مسألة ما إذا كان الطفل قد تم تطعيمه أم لا".يذكر أن 41.5% من سكان ألمانيا تلقوا حتى الآن جرعة واحدة من اللقاح، بينما حصل 15.7% على جرعتين.