عربي-دولي

7 تموز.. تطعيم الأطفال ضد كورونا في هذا البلد

Lebanon 24
28-05-2021 | 05:30
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تخطط ألمانيا للسماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من 7 تموز المقبل، في خطوة لتكثيف حملة التطعيم بالبلاد.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن وكالة الأدوية الأوروبية من المرجح أن توافق على استخدام لقاح "فايزر" للفئة العمرية 12-15 عاما، مشيرة إلى أنه بعد التشاور مع حكام الولايات الألمانية الـ16 يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما طلب موعد لتلقي التلقيح.

وشددت على أن التعليم الآمن سيكون "مستقلا تماما عن مسألة ما إذا كان الطفل قد تم تطعيمه أم لا".

يذكر أن 41.5% من سكان ألمانيا تلقوا حتى الآن جرعة واحدة من اللقاح، بينما حصل 15.7% على جرعتين.
المصدر: اسوشييتد برس
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