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عربي-دولي
حالة من الخوف في مصر.. الفطر الأسود مجددا
Lebanon 24
28-05-2021
|
05:31
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ظهرت إصابة جديدة بالفطر الأسود في مصر الناتج عن فيروس كورونا، بقرية سندسيس التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية.
وسيطرت حالة من الخوف عقب ظهور أعراض الإصابة بالفطر الأسود على أحد أهالي القرية في العقد الرابع من عمره رغم تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وخروجه من مستشفى الصدر العام .
وقالت مصادر بالقرية إن نصر المتولي، 48 عاما، ظهرت عليه إصابة بالعين والفكين بحسب تقارير وفحوصات طبية أجروها بأحد المراكز المتخصصة بالمنصورة للوقوف على آخر تطورات الحالة الصحية له.
وقالت أسرة المصاب أن حالته الصحية متدهورة وتم نقله إلى طوارئ مستشفى المنصورة الجامعي لاستكمال الفحوصات والتحاليل الطبية مؤكدا أن أطباء متخصصين أكدوا احتياجه لإجراء عمليات تغيير الفك السفلي وإزالة العيني اليمني للتخلص من أثار الإصابة بالفطر اللعين نتيجة نقص مناعته خلال فترة علاجه من فيروس كورونا ولكنه لم يتمكن إجراء العملية بسبب قائمة الإنتظار بجدول عمليات المستشفى.
كما ناشد زوج إبنة المصاب وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالتدخل العاجل لعلاجه على نفقة الدولة كون تكاليف ومصاريف العمليات المطلوبة مكلفة جدا.
في المقابل أكد وكيل وزارة الصحة عبد الناصر حميدة أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أية بلاغات أو شكاوي رسمية بظهور حالات إصابة بأعراض الفطر الأسود.
وأوضح أنه تم الإطلاع علي كافة التقارير الطبية وصور حالة المصاب وتبين من إصابته بكسر العين اليمنى وسيتم التنسيق مع مستشفى الرمد الجامعي بجامعة طنطا لاستقبال الحالة وعلاجها وتوفير الرعاية الصحية الكاملة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن جسم المريض الذي يعاني من أمراض مزمنة ونقص المناعة معرض فعليا للإصابة بالفطر الأسود البكتيري وأن الطواقم الطبية بالمستشفيات تبذل قصارى جهدها لرعاية المرضي والمصابين داخل أقسام العزل الصحي.
المصدر: روسيا اليوم
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