تظاهرة "مليونية" في واشنطن غدا السبت للدعوة لـ"معاقبة إسرائيل"

تستعد المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأميركية العاملة في الولايات المتحدة لتنظيم تظاهرة "مليونية"، يوم غد السبت، في العاصمة الأميركية، واشنطن.وستجري التظاهرة تحت عنوان "معاقبة وردع إسرائيل"، وتنديدا بجرائم جيش العدو الإسرائيلي المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها الحرب على قطاع غزة، التي انتهت الجمعة الماضية، حسبما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية.وقالت وكالة "وفا" إن تلك المؤسسات مستمرة في حشد الجماهير لهذه المظاهرة المليونية، بعد نجاحها الكبير في حشد عشرات الآلاف خلال المظاهرات التي نظمت إبان الحرب على قطاع غزة واقتحامات المسجد الأقصى، في العديد من المدن الأمريكية، أبرزها في نيويورك وشيكاغو وديربورن وتكساس وسان فرانسيسكو.ووجهت المؤسسات دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال أعضاء المؤسسات نفسها للمشاركة بقوة في هذه التظاهرة، بجانب الناشطين والمدافعين عن الحق الفلسطيني في المجتمع الأمريكي.وقال المهندس مرجان أبو محمود، أحد المنظمين للمظاهرة من ولاية تكساس: "إن التحضيرات ما زالت مستمرة لحشد أكبر تجمع فلسطيني تشهده العاصمة الأميركية واشنطن لصالح القضية الفلسطينية، حيث من المتوقع أن تزحف الجاليات الفلسطينية صوب العاصمة واشنطن يوم السبت المقبل للتنديد بجرائم الاحتلال، وإيصال رسالة للإدارة الأمريكية بأن القدس والمسجد الاقصى خط أحمر لكل العرب والمسلمين، وضرورة إيقاف المساعدات العسكرية الأميركية عن دولة الاحتلال التي تستخدمها في جرائمها ضد أبناء شعبنا".