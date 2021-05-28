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عربي-دولي
بعد مطالبتها بجزر دوكدو.. سيئول تتوعد طوكيو بـ"أقوى الإجراءات"
Lebanon 24
28-05-2021
|
15:30
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توعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جونغ وي يونغ، اليوم الجمعة، باتخاذ "أقوى الإجراءات" ضد اليابان بعد مطالبتها بجزر دوكدو.
وقال يونغ: "إن كوريا الجنوبية ستتخذ أقوى الإجراءات الممكنة ضد مزاعم اليابان الأخيرة بشأن جزر دوكدو"، حسب ما أفادت وكالة "يونهاب".
وأوضح الوزير الكوري أن بلاده احتجت بقوة ضد الجانب الياباني فيما يتعلق بهذه القضية، مشيرا إلى عدم تسامح بلاده مع مطالبة اليابان بجزر دوكدو.
وكانت اليابان قد أدرجت جزر دوكدو ضمن خارطتها الرياضية في الموقع الرسمي لدورة الألعاب الاولمبية الصيفية القادمة في طوكيو، وهو ما أثار حفيظة كوريا الجنوبية، كونها تعتبرها أراض كورية خالصة.
يشار الى أن جزر دوكدو التي تقع في أقصى شرق كوريا الجنوبية، هي تحت السيطرة الفعلية لكوريا الجنوبية، وتتمركز قوة شرطة صغيرة الحجم هناك.
المصدر: روسيا اليوم
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