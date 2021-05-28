باكستان.. مشروع قانون يلزم كل من بلغ 18 عاماً بالزواج!

ذكرت وسائل إعلام باكستانية أنّ مسؤولاً في البلاد تقدّم بمشروع قانون يلزم كل من بلغ 18 عاماً بالزواج.ومع هذا، فإن مشروع القانون الذي تقدم به مرشح التحالف السياسي اليميني “مجلس العمل المتحد”، سيد عبد الرشيد، في مجلس مقاطعة السند، ينصّ أيضاً إلى الآباء الذين لا يمتثلون للقرار سيواجهون عقوبات مادية.ويحمل المقترح القانوني اسم “قانون الزواج الإجباري في السند لعام 2021″، ويوصي بفرض غرامة مقدارها 500 روبية (6.88 دولار) على من يخالفون التعليمات من الآباء، وفق ما ذكر موقع “داون” الالكتروني.ويشير مشروع القانون إلى أنّه على الآباء تقديم تبرير لتأخر زواج أبنائهم ممن بلغوا السن إلى نائب مفوض المقاطعة. أما الغرامات التي تفرض على العائلات المخالفة، فيجب إيداعها في الحساب الرسمي لمكتب نائب المفوض في المقاطعة.