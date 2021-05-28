في سماء العالم العربي.. اقتران نادر بين عطارد والزهرة اليوم

يشهد سكان الوطن العربي، مساء اليوم الجمعة، أقرب اقتران مرئي بين كوكبي الزهرة وعطارد، إذ ستفصل بينهما مسافة 0.4 درجات فقط.ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن هذا الاقتران مع مثل هذه المسافة لن يتكرر إلا بعد 12 سنة من الآن.وفي السياق، أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أنه سيحدث اقتران عُطارد والزهرة لأنهما سيتشاركان نفس خط الرؤية تقريباً، لكنهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، ففي يوم الاقتران يبعد عطارد 94,246,659 كيلو متراً من الأرض، في حين يبعد كوكب الزهرة مسافة 243,844,529 كيلو متراً".ولفت إلى أنّ الاقتران سيرصد بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل باتجاه الأفق الغربي فوق موقع غروب الشمس، ويفضل أن تكون المراقبة من موقع يكون فيه الأفق الغربي على وضوح كامل، حيث سيكون الزهرة الكوكب الأكثر إشراقاً، مرئياً بالعين المجردة بعد حوالي 40 دقيقة إن لم يكن قبل ذلك بعد غروب الشمس وسيتبعه كوكب عُطارد.ووفقاً لأبو زاهرة، فإنّ "عطارد والزهرة سيبقيان فوق الأفق لحوالى ساعة وربع بعد غروب الشمس وستحظى المناطق في خطوط العرض الأكثر شمالية بفترة أطول لرؤية الكوكبين، ولكنهما سيتبعان الشمس تحت الأفق بعد فترة وجيزة في خطوط العرض الجنوبية".وأوضح الباحث الفلكي أنّ "الزهرة وعُطارد يمكن رؤيتهما بالعين المجردة وربما قد تكون حاجة لاستخدام المنظار لمشاهدة عُطارد بجوار كوكب الزهرة".