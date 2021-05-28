أطاح بجيف بيزوس.. 6 معلومات عن الشخصية الأغنى في العالم





وبذلك، فإنّ أرنو بات أغنى بـ300 مليون دولار منجيف بيزوس، مؤسس أمازون، الذي تبلغ ثروته 186 مليار دولار، كما أنه أغنى من إيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس" الذي تبلغ ثروته 147.3 مليار دولار، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".



وقفزت ثروة أرنو من 76 مليار دولار في آذار من عام 2020 لتبلغ 186.3 مليار دولار، بزيادة هائلة بأكثر من 110 مليار دولار في الـ 14 شهراً الماضية، بفضل الأداء الذي يتحدى الوباء من قبل مجموعته الفاخرة لويس فيتون موي هينسي (إل في إم إتش). أضحى قطب الموضة الفرنسي برنارد أرنو أغنى شخص في العالم بثروة صافية تقدر بـ 186.3 مليار دولار.وبذلك، فإنّ أرنو بات أغنى بـ300 مليون دولار منجيف بيزوس، مؤسس أمازون، الذي تبلغ ثروته 186 مليار دولار، كما أنه أغنى من إيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس" الذي تبلغ ثروته 147.3 مليار دولار، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".وقفزت ثروة أرنو من 76 مليار دولار في آذار من عام 2020 لتبلغ 186.3 مليار دولار، بزيادة هائلة بأكثر من 110 مليار دولار في الـ 14 شهراً الماضية، بفضل الأداء الذي يتحدى الوباء من قبل مجموعته الفاخرة لويس فيتون موي هينسي (إل في إم إتش).

أبرز المعلومات عن برنارد أرنو.. أغنى شخص في العالم

1- ولد برنارد برنارد جان إتيان أرنو في 5 آذار من عام 1949 في روبيه بفرنسا.



2- والده هو رجل الصناعة جان ليون أرنو ووالدته هي ماري جوزيف سافينيل، ابنة إتيان سافينيل، الذي عهد إلى زوجها بإدارة شركته للهندسة المدنية فيريت سافينيل، وقد كانت والدته مولعة بديور.



3- انضم أرنو إلى شركة والده بعد التخرج من الكلية وبدأ بخطط لتوسيع الشركة ونموها في عام 1976 وانطلق في عالم الأعمال.



4- أسس مجموعة لويس فيتون موي هينسي (إل في إم إتش) وبات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.



5- كان أرنو استحوذ بالكامل في العام 2017 على العلامة التجارية كريستيان ديور عبر شركته "إل في إم إتش" للسلع الفاخرة في إطار اتفاق قيمته 13 مليار دولار. وبذلك، يكون أرنو قد وحد علامة تجارية عمرها 70 عاماً ارتدتها نجمات السينما مثل غريس كيلي وإليزابيث تايلور وجنيفر لورانس وناتالي بورتمان مع قطاعي كريستيان ديور للعطور ومستحضرات التجميل اللتين كانتا مملوكتين بالفعل لمجموعته.



6- تزوج برنارد أرنو مرتين، ولديه ابن وابنة من زوجته الأولى آن ديوافرين وكانت زوجته الثانية هيلين ميرسيه عازفة بيانو وقد أنجبا 3 أبناء.