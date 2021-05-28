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تسجيل صوتي جديد لأبو بكر شيكاو: لقد حصلنا على أموال من القاعدة

Lebanon 24
28-05-2021 | 15:30
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كشف مقطع صوتي جديد يعود لزعيم جماعة "بوكو حرام" السابقأبو بكر شيكاو، تفاصيل عديدة بشأن عمليات حصول جماعته الإرهابية على أموال وأسلحة من تنظيم "القاعدة" الإرهابي.

وكان شيكاو قد قتل قبل أيام خلال مواجهة متمردين منافسين له لتفادي أسره في نيجيريا. وفي السنوات الماضية، أصبح شيكاو الذي اختطف عشرات الآلاف من الأطفال وأجبرهم على الدخول في معركة أو زواج، الوجه والممثل لـ"بوكو حرام"، وكانت تلاحقه أكثر من 7 جيوش أجنبية، لكن كان يهرب دائماً في مخابئ بالغابات.

وفي ما خصّ التسجيل الصوتي الجديد لشيكاو، فقد بدا أنه جرى تسجيله أمام تجمع، ويسردً تفاصيل الاتصالات السابقة لجماعة "بوكو حرام" مع تنظيم "القاعدة" والدعم الذي تلقته منه، والمحادثات التي أدت إلى إعلان الولاء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وكشف أبو بكر شيكاو كيف أن جماعته حصلت على أموال وأسلحة من القاعدة. ومع هذا، فإن الأموال التي لم يحدد شيكاو عملتها، تسببت في مشاكل واقتتال بين أتباع شيكاو، ودفعت بعض أعضاء "بوكو حرام" إلى ترك صفوفهم، وفق ما ذكر موقع "humangle".

ووصف شيكاو في التسجيل كيف أقنعه البعض بمبايعة زعيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي. وهنا، فقد ذكر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، أنّ شيكاو أعلن الولاء للبغدادي في 7 آذار 2015، وأشرف على تغيير اسم الجماعة (بوكو حرام) إلى تنظيم الدولة الإسلامية/ولاية غرب إفريقيا (إيسواب).

وأضاف تقرير مجموعة الأزمات أنه عقب ولاء شيكاو للبغدادي، بدأ "داعش" في إرسال الدعم لنيجيريا على شكل إرشادات أيديولوجية وعملياتية، وكذلك بعض المساعدة المادية.

وفي العام 2016، طُرِد أبو بكر شيكاو من ولاية غرب إفريقيا لتجاهله أوامرَ داعش وقد تم استبداله بقائد آخر، فعادت بوكو حرام مرة أخرى لتستمر بقيادة شيكاو، ثم بدأت معاركها مع جماعة تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا المعروفة اختصاراً باسم "إيسواب".
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