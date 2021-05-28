عربي-دولي

السلطات العراقية تعلن العثور على منصة صورايخ معدة للإطلاق في بغداد

Lebanon 24
28-05-2021 | 14:30
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قالت السلطات العراقية، الجمعة، إنها عثرت على منصة لإطلاق الصواريخ في إحدى مناطق غربي بغداد، بعد نحو يومين من توتر شهدته العاصمة العراقية على خلفية اعتقال أحد قادة الحشد الشعبي البارزين بتهم تتعلق بالإرهاب.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في تغريدة أن قوة من الشرطة الاتحادية تمكن من "ضبط منصة إطلاق صواريخ بداخلها 3 صواريخ نوع كاتيوشا مع نضيدة معدة للإطلاق في منطقة حي الجهاد".

وأضافت الخلية أن مفارز الجهد الهندسي رفعت المنصة من دون حادث يذكر".

وشهدت بغداد ومدن عراقية أخرى عشرات الهجمات الصاروخية خلال الأشهر الماضية استهدفت السفارة الأميركية ومصالح غربية وقواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ويتهم المسؤولون الأميركيون فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية على نحو متكرر على المنشآت الأميركية في العراق.

قال المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق، واين ماروتو، الاثنين، إن قاعدة عين الأسد الجوية تعرضت لهجوم صاروخي من دون وقوع إصابات.

ويأتي العثور على منصة الصواريخ بعد يومين من قيام قوة عراقية باعتقال قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح بتهم مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب، وفق ما أعلنته خلية الإعلام الأمني الحكومية.

على إثر الإعلان عن توقيف مصلح، أغلقت المنطقة الخضراء في العاصمة بالكامل بسبب تهديدات من فصائل موالية لإيران، وانتشرت لاحقاً قوات مسلحة من الحشد على مداخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد، ما أثار مخاوف من تفاقم الوضع.

وانتشرت في المقابل قوات مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء، فيما انتشر الجيش العراقي في مناطق أخرى في العاصمة وقطع بعض الطرقات. 
المصدر: الحرة
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