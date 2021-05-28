ليتوانيا تطرد دبلوماسيين بيلاروسيين

أعلنت ليتوانيا الجمعة أنها قررت طرد دبلوماسيَّين بيلاروسيَّين لقيامهما بأنشطة "لا تتوافق مع وضعهما كدبلوماسيين"، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية.وأفاد وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندزبيرغس على تويتر "طلب من عنصري استخبارات بيلاروسيين يعملان تحت غطاء دبلوماسي مغادرة ليتوانيا".وذكر بيان الوزارة أنه تم استدعاء ممثل عن السفارة البيلاروسية لتسليمه مذكرة احتجاج "على مواصلة قمع المجتمع المدني والإعلام المستقل في بيلاروس".وأشار لاندزبيرغس إلى أن الخطوة تأتي تضامنا مع لاتفيا، جارة ليتوانيا في منطقة البلطيق، والتي طُرد جميع موظفي سفارتها من بيلاروس.وجاءت خطوة مينسك رداً على رفع السلطات اللاتفية علما للمعارضة البيلاروسية على فندق استخدمه مشاركون في بطولة لهوكي الجليد.وتعرّضت بيلاروس لضغوط دولية شديدة بعدما حوّلت مسار رحلة تابعة لشركة طيران "راين اير" وأجبرتها على الهبوط في مينسك الأحد قبل أن تعتقل صحافيا معارضا كان على متنها.وحظر الاتحاد الأوروبي شركات الطيران البيلاروسية ودعا تلك التابعة لدوله إلى عدم التحليق في المجال الجوي لبيلاروس وهدد بفرض عقوبات اقتصادية مشددة على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو المدعوم من موسكو.