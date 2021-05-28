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الموافقة على استخدام لقاح "فايزر" للفئة العمرية 12 إلى 15 عاماً

Lebanon 24
28-05-2021 | 18:04
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وافقت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة على استخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا للفئة العمرية 12 إلى 15 عاماً، ليصبح بذلك أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر لتحصين الأطفال في الاتحاد الأوروبي.
 
وأفاد مدير استراتيجية التطعيم لدى الوكالة ماركو كافاليري الصحافيين: "كما كان متوقعا، وافقت لجنة الأدوية البشرية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح فايزر/بايونتيك للأطفال ولليافعين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12 و15 عاماً".
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