عربي-دولي

زوجة سفير تعتدي على موظّفة.. وكاميرات المراقبة وثّقت الحادثة! (فيديو)

Lebanon 24
29-05-2021 | 11:00
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كشفت تقارير صحافية أنّه من المقرر أن يغادر سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية منصبه في غضون أسابيع قليلة بعدما اعتدت زوجته على موظّفة في متجر للملابس في واقعة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان، أمس الجمعة، إنّ الوزيرة صوفي فيلمس قرّرت إنهاء انتداب السفير بيتر ليكويه هذا الصيف بعد 3 أعوام قضاها في منصبه سفيرا لبلاده لدى سيول.

وأظهر مقطع سجلته كاميرات المراقبة الأمنية في متجر للملابس زوجة السفير شيانغ شيويه تشيو وهي تصفع عاملة في متجر بالعاصمة سيول، كانت تحاول منعها من التعرض لزميلتها في التاسع من نيسان الماضي.
 



وشكت الزميلة من أنّ زوجة السفير كانت تحاول مغادرة المتجر ومعها قطعة ملابس لم تدفع ثمنها، وفقا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" عن "رويترز".
 
وذكرت وزارة الخارجية البلجيكية أن شيانغ التقت مع الموظفة للاعتذار لها عن "سلوكها غير المقبول"، وتعاونت مع الشرطة، مضيفة أنه تم رفع الحصانة الدبلوماسية عنها بطلب من شرطة كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة إن ليكويه خدم بلده بإخلاص وأشرف على زيارة رسمية ناجحة في 2019.

وأضافت "لكن أصبح من الجلي أن الوضع الراهن لا يسمح له بمواصلة أداء دوره".
 
 
المصدر: سكاي نيوز

عربي-دولي

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