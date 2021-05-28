عربي-دولي

الأسد: ماقمتم به ليس مجرد احتفالات بل ظاهرة تحد لعملاء الوطن وتحطيم لغرورهم

Lebanon 24
28-05-2021 | 13:35
A-
A+
Doc-P-827898-637578319681699167.jpg
Doc-P-827898-637578319681699167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس السوري بشار الاسد في كلمة متلفزة بعد فوزه بالانتخابات متوجها الى الشعب، أن في كل استحقاق وطني "كنتم دائما تضعون تعريفكم الخاص للوطنية".

وقال الأسد في كلمته اليوم: "تعريفكم للوطنية لم يختلف بالمضمون وستخترق رسائلكم كل الحواجز والدروع التي وضعها الأعداء"، مضيفا " ماقمتم به ليس مجرد احتفالات وإنما يتجاوز بمساحات واسعة وكانت ظاهرة تحد لعملاء الوطن وتحطيما لغرورهم".

وتابع "اختيار الشعب لي لاقوم لخدمته هو شرف عظيمة لايرقى له الا من انتمى الى هذا الشعب، بهذه الروح المقاتلة سنهزم اعداءنا وهذه الروح نحتاجها في مرحلتنا القادمة".

وأضاف " أتوجه لكل مواطن بالتحية ولكل فرد وعائلة وعشيرة صمدوا في الحرب وتحدوا بالاستحقاق".

واختتم قائلا " دمتم ودامت لنا سوريا حرة قوية منيعة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-05-28
16:30 | 2021-05-28
16:04 | 2021-05-28
16:00 | 2021-05-28
15:30 | 2021-05-28
15:05 | 2021-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website