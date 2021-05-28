الأسد: ماقمتم به ليس مجرد احتفالات بل ظاهرة تحد لعملاء الوطن وتحطيم لغرورهم

أعلن الرئيس السوري بشار الاسد في كلمة متلفزة بعد فوزه بالانتخابات متوجها الى الشعب، أن في كل استحقاق وطني "كنتم دائما تضعون تعريفكم الخاص للوطنية".وقال الأسد في كلمته اليوم: "تعريفكم للوطنية لم يختلف بالمضمون وستخترق رسائلكم كل الحواجز والدروع التي وضعها الأعداء"، مضيفا " ماقمتم به ليس مجرد احتفالات وإنما يتجاوز بمساحات واسعة وكانت ظاهرة تحد لعملاء الوطن وتحطيما لغرورهم".وتابع "اختيار الشعب لي لاقوم لخدمته هو شرف عظيمة لايرقى له الا من انتمى الى هذا الشعب، بهذه الروح المقاتلة سنهزم اعداءنا وهذه الروح نحتاجها في مرحلتنا القادمة".وأضاف " أتوجه لكل مواطن بالتحية ولكل فرد وعائلة وعشيرة صمدوا في الحرب وتحدوا بالاستحقاق".واختتم قائلا " دمتم ودامت لنا سوريا حرة قوية منيعة".