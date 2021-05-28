روحاني للأسد: أهنأكم من قلبي على إجراء الانتخابات بنجاح وإعادة انتخابكم

ذكر موقع إلكتروني للرئاسة الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني هنأ نظيره السوري بشار الأسد اليوم الجمعة بفوزه بفترة رئاسية رابعة.وقال روحاني في بيان "أهنأكم من قلبي على إجراء الانتخابات بنجاح وإعادة انتخابكم رئيساً للجمهورية العربية السورية".وأضاف الرئيس الإيراني "خطا الشعب السوري خطوة مهمة في تقرير مصيره وازدهار سوريا بهذا الإقبال الكبير والاختيار الحاسم".