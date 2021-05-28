عربي-دولي

الأسد في كلمة بعد فوزه بالانتخابات: روح التحدي كفيلة بنهوض الوطن

Lebanon 24
28-05-2021 | 16:04
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وجه الرئيس السوري بشار الاسد مساء اليوم كلمة متلفزة الى الشعب السوري، في مناسبة فوزه فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وصف فيها الاحتفالات التي تجرى في مناسبة فوزه بانها "ثورة"، وقال: "إن ما حصل لم يكن احتفالات على الاطلاق بل كانت ثورة بكل معنى الكلمة"...

واضاف: "ما يزيدنى حماسة وثقة بالمستقبل، هو روح التحدى الموجودة لديكم، والتي من دونها لا يمكن لحامل المسؤولية مواجهة التحديات الوطنية الكبرى، ولا يمكن لوطن القيام بعد 10 سنوات من الحرب".

وقال: "بهذه الروح المقاتلة سنتمكن من هزيمة كل أعدائنا مهما كثرت النزالات واشتدت الخطوب هذه الروح هى ما نحتاج إليه للمرحلة المقبلة وهي مرحلة عمل مستمر ومقاومة وصمود ".

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حموده يوسف صباغ، أعلن امس في مؤتمر صحافي عقده في دمشق فوز الاسد بمنصب رئيس الجمهورية وبحصوله على الاغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بنسبة 95.1 في المئة من عدد الاصوات الصحيحة.
 
 
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