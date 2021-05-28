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عربي-دولي
لا نهاية لكورونا... الاّ في هذه الحالة
Lebanon 24
28-05-2021
|
22:59
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أكد مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، اليوم الجمعة، أنه لن يكون بالإمكان تجاوز "كوفيد-19" قبل تلقيح 70 في المائة من سكان العالم.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: "سينتهي الوباء عندما نصل إلى نسبة تلقيح تبلغ 70 في المائة على الأقل"، مشيرا إلى أن وتيرة التحصين لا تزال "بطيئة جدا" في أوروبا، حيث تسبب شدة عدوى النسخ المتحوّرة من الفيروس قلقاً متزايداً.
وأبدى قلقه حيال المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحوّرة لفيروس كورونا، وقال: "نعرف مثلا أن بي.1617 (المتحوّرة الهندية) أشد عدوى من بي.117 (المتحوّرة البريطانية) التي كانت في الأساس معدية أكثر من النسخة السابقة" من الفيروس، لكنه شدد على أن اللقاحات فعالة ضد النسخ المتحورة الحالية.
وأكد ضرورة تسريع وتيرة التلقيح لوضع حد للوباء الذي طال أمده "أكثر مما كان متوقعا». وأضاف: "خلال أي وباء، السرعة مهمة... الوقت يدهمنا، لذا علينا تسريع وتيرة (حملة التلقيح)، علينا زيادة عدد اللقاحات" المتاحة.
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