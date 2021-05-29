هزة أرضية تضرب سواحل اليابان.. ولا خطر من "تسونامي"

سجل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة هونشو اليابانية اليوم السبت.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "تاس" الروسية، فقد ذكر المركز أنّ الهزة سُجلت على عمق 20 كيلومترا ومسافة 201 كيلومتر شمال شرقي مدينة شيبا التي يقطنها نحو 919 ألف نسمة.ولم يتم الإبلاغ عن أي خطر من حدوث تسونامي، كما لم ترد أنباء عن تسجيل ضحايا.