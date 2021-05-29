عربي-دولي

سلالة جديدة لـ"كورونا".. تنتشر عن طريق الهواء!

Lebanon 24
29-05-2021 | 01:30
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أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، اليوم السبت، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

ونقلت صحيفة "فن إكسبريس" الإلكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونغ قوله، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، وهي مزيج من سلالة "كوفيد-19" الهندية والبريطانية، وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.
 
وقال لونغ: "بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا، اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من تلك التي ظهرت في الهند والمملكة المتحدة"، وفقاً لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "رويترز".
 
وأصيب نحو 3600 شخص بكورونا في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم في فيتنام منذ أواخر نيسان، فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز
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