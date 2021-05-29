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الجمهوريون يعرقلون تشكيل لجنة تحقيق بأحداث "الكابيتول"

Lebanon 24
29-05-2021 | 02:00
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عرقل المشرعون الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، تشريعا لتشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول، يوم 6 كانون الثاني الماضي.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بواقع 54 صوتا مقابل 35 على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وهو أقل من الأصوات الستين اللازمة لتجاوز عقبة أولية.

وانضم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون؛ ليزا موركوسكي من ألاسكا، وميت رومني من يوتا، وسوزان كولينز من مين، وبيل كاسيدي من لويزيانا، وروب بورتمان من أوهايو، وبن ساس من نبراسكا، للتصويت لصالح التشريع.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يرفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ التشريع، بعد أيام من تحذيرات علنية وسرية من أنهم يعتقدون أن اللجنة ستضر بهم قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه لا يعتقد أن اللجنة "الدخيلة التي يريدها القادة الديمقراطيون ستكشف حقائق جديدة مهمة أو تعزز التعافي".

يشار إلى أنه في السادس من كانون الثاني الماضي، هاجم موالون للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مبنى الكابيتول، احتجاجا على ما اعتبروه تزويرا لنتائج الانتخابات، مما أودى بحياة 5 أشخاص.

وعقب أحداث الكونغرس الدامية، جرى اتهام ترامب بتحريض من هاجموا مبنى الكابيتول، وصوت مجلس النواب الأميركي على عزل ترامب، ليصبح بذلك أول رئيس تجري محاكمة عزله مرتين، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق على الخطوة.

وحتى الآن، وجهت السلطات الأميركية تهما لأكثر من 400 شخص في ما يتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول، بما في ذلك نحو 40 من عناصر الخدمة العسكرية السابقين، بالإضافة إلى بضعة أفراد آخرين من الحرس الوطني وجنود الاحتياط.
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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