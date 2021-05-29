طالبة تقدّم امتحاناتها الجامعية وطفلتها نائمة على ركبتَيْها! (صورة)

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة قيل إنّها التقطت في "جامعة القدس المفتوحة" في فلسطين تظهر طالبة وهي تقدّم امتحاناتها الجامعية وطفلتها الصغيرة نائمة على ركبتَيْها.