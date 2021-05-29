عربي-دولي

طالبة تقدّم امتحاناتها الجامعية وطفلتها نائمة على ركبتَيْها! (صورة)

Lebanon 24
29-05-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-828017-637578770157764685.jpg
Doc-P-828017-637578770157764685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة قيل إنّها التقطت في "جامعة القدس المفتوحة" في فلسطين تظهر طالبة وهي تقدّم امتحاناتها الجامعية وطفلتها الصغيرة نائمة على ركبتَيْها.  
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مقتل طفلة فلسطينية وجرح عدد آخر في غارة اسرائيلية على جباليا شمالي قطاع غزة
lebanon 24
29/05/2021 16:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها في غارة إسرائيلية على غزة قبل أيام
lebanon 24
29/05/2021 16:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"ما الذي فعلناه لنستحق الصواريخ؟".. فيديو لطفلة فلسطينية يجتاح الانترنت
lebanon 24
29/05/2021 16:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"سوزي" الطفلة الفلسطينية التي نجت من ضربة إسرائيلية قتلت أمها وإخوتها الأربعة.. هذه قصتها (صور)
lebanon 24
29/05/2021 16:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24

فلسطين

طفلة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2021-05-29
09:00 | 2021-05-29
08:30 | 2021-05-29
08:00 | 2021-05-29
07:00 | 2021-05-29
06:34 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website