عربي-دولي

"الحكومة السرية" في ميانمار تستعرض قوة مسلحة جديدة!

Lebanon 24
29-05-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-828024-637578797260261017.jpg
Doc-P-828024-637578797260261017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت "الحكومة السرية"، التي شكلها معارضو المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، إنّ الدفعة الأولى من المجندين انتهت من التدريبات اللازمة لتشكيل قوة دفاع جديدة.

وبثت الحكومة السرية مقطعا مصورا للمجندين وهم ينظمون عرضا بالزي العسكري.

وبث المقطع المصور الخاص بحفل التخرج يوم الجمعة باسم، يي مون، وزير دفاع حكومة الظل.

وقال ضابط لم يتم الكشف عن هويته في الحفل إن "هذا الجيش أنشأته الحكومة المدنية الرسمية.. يجب أن تكون قوة الدفاع الشعبي متحالفة مع الشعب وتحمي الناس.. سنقاتل لكسب هذه المعركة".

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على اتصالات تطلب التعليق على ذلك.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت أنها ستشكل قوة للدفاع الشعبي للتصدي للجيش الذي استولى على السلطة بانقلاب في الأول من شباط وأطاح بالزعيمة المنتخبة، أونغ سان سو تشي، وأغرق الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الفوضى.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2021-05-29
09:00 | 2021-05-29
08:30 | 2021-05-29
08:00 | 2021-05-29
07:00 | 2021-05-29
06:34 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website