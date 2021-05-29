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الجيش يتدخل لمجابهة الاضطرابات في كولومبيا

Lebanon 24
29-05-2021 | 09:30
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انتشر الجيش الكولومبي، في شوارع مدينة "كالي"، والمنطقة المحيطة بها، بأوامر من الرئيس، لمجابهة اضطرابات دامية، استمرت لأسابيع. وقتل فيها 4 أشخاص.

وتقع "كالي"، في جنوب غرب العاصمة "بوغوتا".

وتظاهر عشرات الآلاف في أنحاء البلاد أمس الجمعة، لإحياء ذكرى مرور شهر، على اندلاع الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها الأولى في "كالي"، احتجاجا على الإصلاح الضريبي في البلاد.

وقال الرئيس إن نشر الجيش، سيضاعف من قدرة الشرطة في مرحلة حرجة من تاريخ البلاد. وكانت المنطقة قد شهدت أعمال تخريب وعنف.

واندلعت المظاهرات، احتجاجا على مشروع قرارلإدخال تعديلات ضريبية، لكنها توسعت منذ ذلك الحين، لتشمل الاعتراض على العنف الذي تمارسه الشرطة، وتفشي الفقر، وتردي الخدمات الصحية.

وقد فرضت السلطات في مدينة "كالي" حظر تجول ليلي.
المصدر: BBC
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