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عربي-دولي
بالخطأ...جنود يكشفون أسرارا خطيرة بشأن مواقع القنابل النووية الأميركية وهذه التفاصيل
Lebanon 24
29-05-2021
|
18:00
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كشف جنود أميركيون عن أسرار نووية في الوقت الذي كانوا فيه يراجعون معلوماتهم حول بعض التطبيقات التعليمية.
فبحسب ما نشر موقع "بيلينغكات"، يوم الجمعة، فإن المعلومات التي تم نشرها تحدد مواقع القنابل النووية الحرارية الأميركية المخزنة في أوروبا بدقة.
وتم نشر مواقع تضم أبنية خرسانية "ساخنة" تحت الأرض تحوي قنابل نووية وجداول دوريات أمنية وتفاصيل أخرى، أنشأ الجنود مجموعات بطاقات رقمية (فلاش كارد) على تطبيقات بينها "شيغ" و"كويزليت" و"كرام".
وذكر كاتب المقال، فويكي بوستما: "إنه من خلال البحث على الإنترنت ببساطة عن المصطلحات المعروفة بأنها مرتبطة بالأسلحة النووية، تمكن "بيلينغكات"من اكتشاف بطاقات يستخدمها عسكريون يخدمون في القواعد العسكرية الأوروبية الست التي ذكر أنها تضم أسلحة نووية".
وعثر على مجموعة واحدة من سبعين بطاقة تعليمية على تطبيق "شيغ" تشير إلى الملاجئ التي تحوي أسلحة نووية في قاعدة فولكن الهولندية.
ومن بين الأسئلة الواردة على البطاقة "كم عدد الأقبية دبليو أس3 الموجودة في قاعدة فولكل؟". والجواب حسب البطاقة هو "أحد عشر (11)". و"دبليو أس3" هي الأحرف الأولى من المصطلح العسكري لتخزين الأسلحة وأنظمة الأمن.
ولم تعترف الحكومة الهولندية رسمياً يوماً بأن قاعدة فولكل الجوية جنوب شرقي البلاد تضم أسلحة نووية، بحسب ما نشرت france24.
كما وجدت مجموعة من ثمانين بطاقة على موقع "كرام" للبطاقات التعليمية مع تفاصيل الخزائن الساخنة والباردة في قاعدة أفيانو الجوية في إيطاليا، تكشف كيف يجب أن يقوم الجندي في تفعيلها استنادا إلى مستوى الإنذار.
ويخضع الجنود الأميركيون المسؤولون عن الترسانة النووية في أوروبا بانتظام لاستبيانات أمنية طويلة ومفصلة، تجبرهم على حفظ قدر كبير من المعلومات والأسماء المختصرة.
وذكر موقع "بيلينغكات" أنه تمكن أيضاً "من العثور على تفاصيل كل القواعد الأوروبية الأخرى المعروفة باحتوائها أسلحة نووية: إنجرليك (تركيا) وغيدي (إيطاليا) ، وبوشيل (ألمانيا) وكلاينه بروغل (بلجيكا)".
المصدر: سبوتنيك
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