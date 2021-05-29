عربي-دولي

في هذه الدولة.. احصل على لقاح كورونا واربح مليون دولار

Lebanon 24
29-05-2021 | 11:30
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تواصل مختلف الدول حول العالم عمليات التطعيم ضد "كورونا" وذلك في سبيل تحصين مجتمعاتها ضدّ الفيروس.

ووسط ذلك، فإن العديد من البلدان تسعى لتحفيز سكانها على تلقي اللقاحات المضادة لـ"كورونا"، ويكون ذلك من خلال تقديم جوائز مالية أو مكافآت أخرى.

وفي ما يلي، قائمة ببعض الدول التي اعتمدت أسلوب التحفيز وتقديم الجوائز لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات:

الهند

تسعى مدينة كوفالام الجنوبية في الهند إلى تشجيع مواطنيها على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك من خلال طبق مجاني من البرياني يحصل عليه الشخص لدى تطعيمه، وذلك وفقاً لموقع "thehindu".

إسرائيل

كان معدل التطعيم في مدينة بني براك منخفضاً وذلك نظراً إلى الشائعات التي روجت بأن اللقاحات تؤثر على الخصوبة.

وإزاء ذلك، جرى إطلاق حملة تقدم طبق الـ"تشولنت" التقليدي، إلى جانب ضفائر خبز الـ"خلة" الشعبي، وعلبة كوكا كولا، لكل من يتلقى اللقاح. وبعدها، فإن هؤلاء سيدخول السحب على جوائز عديدة مثل الحواسيب اللوحية.

الولايات المتحدة

بدأت الولايات المتحدة تقدّم جوائز مقابل التطعيم قد تصل إلى مليون دولار في بعض الولايات، إلى جانب الأغذية والبطاقات المجانية لحضور المناسبات الرياضية الشعبية.

وفي السياق، احتفلت شابة تدعى أبيغيل بانسيك (22 عاماً) يوم الخميس، بفوزها باليانصيب المخصص لمن تلقوا اللقاح، وقد نالت مليون دولار أمريكي.

العراق

عمد مقهى في العاصمة العراقية بغداد إلى اعتماد طريقة جديدة تهدف لتشجيع الناس على تلقي اللقاح المضاد لـ"كورونا". ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن المقهى يقدم القهوة مجاناً لزبائنه الذين حصلوا على اللقاح.

ويحمل المقهى اسم "قهوة وكتاب"، وقد وضعت لافتة عند مدخله تحمل عبارة: "أخذت اللقاح؟؟؟. قهوتك على حسابنا!!!. شكراً لأنك تساعد على انتهاء الفيروس".

وهنا، فإنه ما على الزبون سوى إظهار صورة للبطاقة التي تفيد بتلقيه لقاح "كورونا"، الأمر الذي يخوله الحصول على فنجان قهوة مجاناً.
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