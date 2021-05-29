عربي-دولي

السعودية تسمح للقادمين من 11 دولة بدخول البلاد

Lebanon 24
29-05-2021 | 12:30
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قالت السلطات السعودية، السبت، إنها  ستبدأ بالسماح للقادمين إليها من 11 دولة، معظمها أوروبية، بدخول البلاد اعتبارا من يوم غد الأحد، مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تغريدة أن المملكة ستسمح بدخول "القادمين من الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان".

وأضافت أن الإجراء سيطبق اعتبارا من يوم غد الأحد، وسيشمل أيضا فرض الحجر الصحي "المؤسساتي" على القادمين.

وعزت السلطات السعودية هذه الخطوات إلى "استقرار الوضع الوبائي" في البلاد وفعالية السيطرة على الجائحة في الدول المشمولة بالقرار.

وكانت السعودية منعت في فبراير الدخول من 20 بلداً باستثناء الدبلوماسيين والمواطنين السعوديين والعاملين في القطاع الطبي وأسرهم وذلك ضمن إجراءات لكبح انتشار الوباء.

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت السعودية أنه لم يعد لزاما على الزوار الأجانب الوافدين جوا من معظم الدول الدخول في حجر صحي ما داموا قد تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في حينه إن الزائرين الذين يصلون المملكة جوا من الدول المؤهلة وحصلوا على التطعيم أو تعافوا من الإصابة بكوفيد-19 لم يعد لزاما عليهم قضاء سبعة أيام في الحجر بفنادق تحددها الحكومة إذا قدموا شهادات رسمية بحصولهم على التطعيم فور وصولهم وذلك اعتبارا من 20 مايو.

وتفرض المملكة حاليا على جميع الوافدين من الخارج الحجر لفترة تتراوح من سبعة إلى 14 يوما بناء على البلدان القادمين منها وتقديم ما يثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

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