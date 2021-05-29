أفغانستان تعلن إغلاق الجامعات والمدارس في ولايات البلاد لمدة أسبوعين

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية إغلاق جميع الجامعات والمدارس العامة والخاصة في ولايات البلاد، بما في ذلك كابل، اعتبارا من اليوم السبت ولمدة أسبوعين على الأقل، بسبب تفشي فيروس كورونا.ويأتي القرار بعد زيادة في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد، أمس الجمعة، حيث ثبتت إصابة 977 شخصا بفيروس كورونا ووفاة 18 شخصا، معظمهم في العاصمة كابل.وقالت الوزارة إن أكثر من 600 ألف شخص في البلاد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"، بدون احتساب القوات المسلحة.وتم تعليق حملة التطعيم بسبب نقص اللقاحات، وحجزت المخزونات المتبقية من اللقاح لأولئك الذين حصلوا على الجرعة الأولى.