عربي-دولي

جونسون يتزوّج خطيبته في مراسم غير معلنة

Lebanon 24
29-05-2021 | 15:19
A-
A+
Doc-P-828218-637579236712158406.jpg
Doc-P-828218-637579236712158406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "الصن" أنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تزوج خطيبته كاري سيموندس في مراسم غير معلنة بكاتدرائية وستمنستر اليوم السبت.
 
مواضيع ذات صلة
السعودية: السماح بدخول القادمين من الإمارات وألمانيا وأميركا وبريطانيا ودول أخرى
lebanon 24
30/05/2021 01:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان.. مشروع قانون يلزم كل من بلغ 18 عاماً بالزواج!
lebanon 24
30/05/2021 01:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاح "الجرعة الواحدة".. بريطانيا ترخص استخدام "جونسون آند جونسون"
lebanon 24
30/05/2021 01:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا ترخص لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا ليكون اللقاح الرابع في البلاد
lebanon 24
30/05/2021 01:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24

بوريس جونسون

زواج

بريطانيا

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-05-29
16:30 | 2021-05-29
16:00 | 2021-05-29
15:30 | 2021-05-29
15:00 | 2021-05-29
14:30 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website