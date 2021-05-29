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عربي-دولي
التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
Lebanon 24
29-05-2021
|
19:15
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء السبت، عن إحباط هجوم جديد من قبل الحوثيين على جنوب المملكة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة.
وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، إن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة "أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".
وجدد التحالف اتهامه لقوات الحوثيين بالاستمرار في "محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدا: "نخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".
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