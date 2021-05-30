عربي-دولي

بعد زواجه سراً.. تفاصيل تجهلونها عن رئيس الوزراء البريطاني

Lebanon 24
30-05-2021 | 00:30
A-
A+
Doc-P-828256-637579542563296348.jpg
Doc-P-828256-637579542563296348.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عقد قرانه السبت على خطيبته كاري سيموندز، في "حفل سري".

وقالت صحيفتا "ميل أون صنداي" و"ذا صن" إن جونسون المعروف بحياته العاطفية الحافلة، والبالغ 56 عاما، تزوج من سيموندز البالغة 33 عاما في كاتدرائية وستمنستر الكاثوليكية، بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.
وجونسون ثاني رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال ولايته بعد روبرت جينكينسون، الذي تولى رئاسة الوزراء قبل قرنين من الزمان، وتزوج عام 1822 أيضا وهو في منصبه.
 
وجاء الزفاف بمثابة تطور مفاجئ بعد ورود تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تحضير الخطيبين حفل زفاف يقام في 30 حزيران العام المقبل.

وأعلن جونسون وكاري خطوبتهما في كانون الأول عام 2019 ولديهما طفل يبلغ عاما واحدا.
وبحسب "ميل اون صنداي" حضر الحفل نحو 30 شخصا السبت، وهو الحد الأقصى المسموح به حاليا بموجب إجراءات الحد من فيروس كورونا، بعد تلقيهم دعوات في اللحظة الأخيرة.
وجونسون تزوج مرتين في السابق، وله أربعة أولاد من زوجته السابقة المحامية مارينا ويلير، التي انفصل عنها عام 2018، وأتم طلاقه منها في تشرين الثاني الماضي.

ويقال أيضا إن لجونسون ابنة من علاقة غرامية سابقة، وعندما تم انتخابه عام 2019 كان أول رئيس وزراء بريطاني يعيش في داونينغ ستريت مع شريكة بدون زواج.
وأنجبت سيموندز، الرئيسة السابقة للاتصالات في حزب المحافظين، ابنهما ويلفرد بعد أسابيع فقط على خروج جونسون من غرفة العناية المركزة، حيث تعافى من حالة خطيرة من فيروس كورونا.
وسُلّطت الأضواء على الزوجين في الأسابيع الأخيرة بسبب تحقيق في فضيحة تتعلق بالكلفة العالية لإعادة تجديد ديكور شقتهما في داونينغ ستريت.
المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2021-05-30
07:30 | 2021-05-30
07:00 | 2021-05-30
06:30 | 2021-05-30
06:00 | 2021-05-30
05:30 | 2021-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website