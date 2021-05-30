اعتبارا من الثلاثاء.. درجات الحرارة تلامس الخمسين في هذا البلد العربي (فيديو)

تشهد مناطق في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من الثلاثاء المقبل ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة وصولا إلى خمسين درجة مئوية.

جاء ذلك وفق ما أفاد به المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية" الرسمية.