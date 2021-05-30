عربي-دولي

لقاءات أمنية سورية-تركية.. إليكم ما كشفه الجعفري (فيديو)

Lebanon 24
30-05-2021 | 02:00
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كشف نائب وزير الخارجية السورية، بشار الجعفري عن عقد لقاءات بين سوريا والأتراك.

وأجرت قناة "الميادين" حوارا مع الجعفري أكد من خلاله أن "تركيا تحتل أراض في سوريا تعادل مساحتها 4 أضعاف مساحة الجولان".

وكشف الجعفري عن "لقاءات أمنية حصلت بين سوريا وبين الأتراك، لكنها لم تسفر عن شيء"، مشددا على أن "قطع تركيا للمياه عن السوريين في شمال بلاده لا يعبر عن حسن الجوار".
 

وتابع الجعفري: "الضرر الذي تحدثه تركيا بحق الشعب السوري ضرر لا يقاس على الإطلاق".
وفي السياق نفسه، رأى الجعفري أن "السبب الرئيسي للصدام مع المصالح الغربية هو المشروع الإسرائيلي في المنطقة"، معتبرا أن "الشعوب العربية تسبق حكوماتها في معرض حماية حقوق الفلسطينيين"، لافتا إلى أن "مفردات الطائفية والمذهبية لم تعد تؤثر بالسوريين، والوعي السوري هو أحد أسباب انتصارنا".

ويرى بشار الجعفري إنه "لولا وجود روسيا والصين في مجلس الأمن لكانت الأمور أسوأ مما هي عليه اليوم"، وأن "الغربيين شكّلوا خلال 9 سنوات 8 لجان للتدخل في الشؤون السورية".
المصدر: سبوتنيك
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