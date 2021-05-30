مشروع جديد لإردوغان يثير السخط الجدل.. ما هي خطة الرئيس التركي؟

أشعل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، احتجاجات في مسقط رأسه، بخطط لبناء مقلع حجارة، ما حول محافظة "ريزه" إلى ساحة معركة مع خصومه السياسيين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيةوجاء في تقرير الصحيفة أن محافظة "ريزه" شهدت أسابيع من الاحتجاجات ضد مخطط إردوغان لإنشاء مقلع يهدد بتدمير 220 فدانا من الغابات التي ترتفع خلف مجموعة من المنازل وتشكل موردا أساسيا لمنطقة إيكيزدير الريفية.وأشار التقرير إلى أن خصوم إردوغان السياسيين استغلوا اندلاع الاحتجاجات في المحافظة الموالية له لمهاجمته.وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الأتراك يتحركون لقمع الاحتجاجات إذ استخدمت شرطة مكافحة الشغب يدا ثقيلة لقمع المظاهرات في ريزه.وقالت الصحيفة إن المقلع، بالقرب من قرية غوردير، هو الأحدث من بين العديد من المشاريع الكبيرة التي دافع عنها إردوغان لتوليد النمو وفرص العمل في البلاد على مدى السنوات الـ 19 الماضية.وتقول الصحيفة إن خصوم إردوغان يرون في تدمير إيكيزدير تزايدا للاستبداد والمحسوبية على نحو متزايد في حكم إردوغان.ونفى وزير النقل عادل كارايسميلوغلو الانتقادات الموجهة للمشروع ووصفها بأنها اختراع للمعارضة السياسية.وكانت ريزه موقعا لعدد من المشاريع التنموية الضخمة الأخرى التي يشرف عليها إردوغان، بما في ذلك السدود والطرق السريعة والموانئ على الأراضي المستصلحة على طول ساحل البحر الأسود.