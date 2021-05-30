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دواء جديد فعال مضاد لكورونا.. هذا اسمه!

Lebanon 24
30-05-2021 | 05:00
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال يحمل إسم "Sotrovimab- VIR-7831" مضاد لفيروس كورونا أنتجته شركة GSK العالمية بعد التصديق عليه واعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأميركية، لتصبح بذلك الإمارات أول دولة تستخدمه عالميًا.

ويعتمد الدواء على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، وهو فعال في علاج الفيروس المتحور والطفرات المستجدة.

ويسهم الدواء في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول للمستشفى لأكثر من 24 ساعة وخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بنسبة تصل إلى 85% عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.
المصدر: وكالات
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