عربي-دولي

كورونا في الهند.. "بارقة أمل" لأول مرة منذ 46 يوما

Lebanon 24
30-05-2021 | 04:30
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سجلت الهند، الأحد، أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 46 يوما بعد تسجيل 165553 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع تسجيل 3460 حالة وفاة جديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 27.9 مليون إصابة وعدد الوفيات 325972.
سلالة جديدة من كورونا
والسبت، أعلنت السلطات الصحية في فيتنام اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.
ونقلت صحيفة "فن إكسبريس" الإلكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونغ قوله، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية، وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.
وقال لونغ: "بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا، اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من تلك التي ظهرت في الهند والمملكة المتحدة"، حسبما نقلت "رويترز".
وأصيب نحو 3600 شخص بكورونا في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم في فيتنام منذ أواخر أبريل، فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

متحورات كورونا
أعرب مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغه، الجمعة، عن قلقه إزاء المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحورة لفيروس كورونا كالبريطانية والهندية.
وقال كلوغه، في مقابلة صحفية، "نعرف مثلا بأن بي.1617 المتحورة الهندية) أشد عدوى من بي.117 (المتحورة البريطانية) التي كانت في الأساس معدية أكثر من النسخة السابقة من الفيروس".
وفي وقت سابق، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن المتحورة الهندية شكلت ما يقارب 75 في المئة من إصابات كورونا الجديدة في البلاد.
المصدر: "سكاي نيوز
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