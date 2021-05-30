رئيس المخابرات المصرية في فلسطين لبحث آخر المستجدات.. ووزير الخارجية الإسرائيلي في القاهرة

يزرو رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، اليوم الأحد، فلسطين للتشاور مع القيادة الفلسطينية حول آخر المستجدات بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.



وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، أنه من المقرر أن يبحث رئيس المخابرات المصرية مع القيادة الفلسطينية ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها، وكذلك ملف إعادة إعمار غزة، والحوار الفلسطيني الوطني.

وأمس، أكدت مصر أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي سيزور القاهرة الأحد لإجراء مشاورات مع نظيره المصري سامح شكري.



وأعلنت الخارجية المصرية أن شكري وأشكنازي سيجتمعان غدا في القاهرة.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من اليوم بأن أشكنازي سيتوجه غدا إلى مصر بهدف مناقشة سبل تعزيز التهدئة الهشة حول قطاع غزة مع شكري.



