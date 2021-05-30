عربي-دولي

ينتشر بسهولة ويجمع بين "الهندي" و"البريطاني".. ما هو المتحور الفيتنامي الجديد؟

Lebanon 24
30-05-2021 | 05:30
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تحور جديد لفيروس كورونا بخصائص جديدة بدأ اسمه يتردد عالميا. السلالة الفيتنامية هي أحدث تحورات فيروس كورونا، والتي ظهرت في فيتنام وتجمع بين السلالتين الهندية والبريطانية. فيتنام كانت قد رصدت في السابق 7 سلالات منها السلالتان الهندية والبريطانية.

وعن المتحور الجديد، قال وزير الصحة الفيتنامي نغوين ثانه لونغ، أمس السبت، إن فيتنام اكتشفت نوعًا جديدًا من فيروس كورونا وهو مزيج من السلالتين اللتين تم العثور عليهما لأول مرة في الهند والمملكة المتحدة.

وأوضح لونغ أن العلماء فحصوا التركيب الجيني للفيروس الذي أصاب بعض المرضى الجدد، واكتشفوا النسخة الجديدة من الفيروس. وأضاف أن الاختبارات المعملية تشير إلى أنه قد ينتشر بسهولة أكبر من السلالات الأخرى من الفيروس.

قال لونغ إن المتغير الجديد قد يكون مسؤولاً عن الطفرة الأخيرة في فيتنام، والتي انتشرت في 30 من أصل 63 بلدية ومقاطعة في البلاد.

واكتشفت معظم حالات العدوى الجديدة في باك نينه وباك غيانغ، وهما مقاطعتان مكتظتان بالمناطق الصناعية حيث يعمل مئات الآلاف من الأشخاص في الشركات الكبرى، ومن بينها سامسونغ وكانون. وعلى الرغم من اللوائح الصحية الصارمة، اكتشفت شركة في باك غيانغ أن 20% من موظفيها البالغ عددهم 4800 عامل أُصيبوا بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة انه في مدينة هو تشي مينه، كبرى مدن البلاد ويقطنها 9 ملايين نسمة، ثبتت إصابة 85 شخصًا بعد تجمعهم في كنيسة بروتستانتية. كان الحضور يرددون ترانيم وهم جالسون بالقرب من بعضهم دون استخدام كمامات أو اتخاذ الاحتياطات الأخرى.
المصدر: العربية
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