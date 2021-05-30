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أدلة جديدة بشأن منشأ كورونا.. ماذا قالت المخابرات البريطانية عن مختبر في ووهان؟

Lebanon 24
30-05-2021 | 06:30
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ذكر تقرير إخباري أن المخابرات البريطانية تعتقد بوجود أدلة متزايدة بشأن تسرب فيروس كورونا من مختبر للفيروسات في مدينة ووهان، مهد الوباء الذي اجتاح العالم.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن عملاء المخابرات البريطانية يعتقدون أنه من الممكن أن جائحة كورونا ناجمة عن تسريب من معهد ووهان للفيروس، وهو منشأة بحثية صينية في المدينة التي انتشر فيها الوباء.

وتحقق المخابرات البريطانية في أن يكون التسريب وراء الأزمة الصحية العالمية التي تسببت في وفاة أكثر من 3.5 مليون شخص.

وصار المعهد تحت الأضواء الإعلامية الكثيفة في الأونة الأخيرة، خاصة بعد تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" نقل عن المخابرات الأميركية أن ثلاثة باحثين من معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسيات سعوا للحصول على رعاية طبية في نوفمبر 2019، أي قبل وقت طويل من كشف الصين عن جائحة "كوفيد-19".
المصدر: سكاي نيوز
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