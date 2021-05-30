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هل وصل الفطر الأسود إلى العراق؟

Lebanon 24
30-05-2021 | 07:00
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تداولت تقارير صحفية أنباء مفادها أن حالات عديدة من الإصابة بالفطر الأسود، ظهرت في العراق، وهو ما دفع الصحة العراقية أن تخرج ببيان رسمي عن ذلك الأمر.

وقالت الصحة العراقية، في بيان نشره موقع "السومرية نيوز" العراقي، اليوم الأحد 30 أيار، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفطر الأسود في العراق قادمة من الهند حتى الآن.

وأوضح مدير دائرة الصحة العامة العراقي، عبد الأمير الحلفي، أن الفطر الأسود مرض نادر جداً يصيب عديمي المناعة، ولا علاقة له ب‍فيروس كورونا.

وأشار الحلفي إلى أن الفطر الأسود يأتي بسبب التلوث في المناطق الريفية والتربة.

واستمر بقوله: "سبب ظهور حالات في الهند جاء نتيجة انعدام النظافة، لكن العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن عبر القادمين من الهند".

 
المصدر: سبوتنيك
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