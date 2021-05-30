رميا بالرصاص أمام حشدٍ.. كيم يعدم شخصا بسبب "فلاش ميموري"!

كشف تقرير جديد نشره موقع "ديلي إن كي" أنّ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمر باعدام شخص جديد في بلاده.ولفت التقرير إلى أن الشخص الذي جرى اعدامه لم يكن مسؤولاً، بل كان شخصاً عادياً ويعيش في وونسان، وتهمته هي بيع أفلام وشرائط موسيقية كورية جنوبية بصورة غير شرعية في بلاده.وذكر الموقع أن أحد العملاء السريين فضح أمر الرجل الذي ذكر الاسم الأخير منه وهو لي. وخلال الاستجواب وقبل الاعدام، اعترف الرجل بالتهمة المنسوبة إليه، وأقرّ بأنه يبيع "أقراصاً مدمجة" وأجهزة تخزين صغيرة (فلاش ميموري) مقابل أسعار تراوحت بين 5 و12 دولاراً أميركياً.وبعدها، جرى اعدام لي رمياً بالرصاص أمام حشد من 500 شخص بمن فيهم أفراد عائلته.