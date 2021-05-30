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عربي-دولي
أول صورة من حفل زواج بوريس جونسون السري
Lebanon 24
30-05-2021
|
16:00
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أول صورة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعروسه الجديدة، في حديقة داونينغ ستريت في العاصمة لندن بعد زواجهما السري، في كاتدرائية "وسمنستر".
وتُظهر السيدة سيموندز وهي ترتدي ثوبا من الدانتيل الأبيض المتدفق وإكليلا من الزهور البيضاء في شعرها وهي تنظر بلطف إلى زوجها الجديد في الحديقة المضاءة بنور الشمس. فيما يبدو أن السيد جونسون، الذي كان يرتدي بدلة داكنة أنيقة، قد قام بتمشيط شعره لهذه المناسبة، على الرغم من أن ربطة عنقه منحرفة قليلا.
وتزوج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من خطيبته كاري سيموندس في حفل زفاف سري في كاتدرائية "وستمنستر"، يوم السبت.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد أتم جونسون البالغ من العمر 56 عاما وسيموندس البالغة من العمر 33 عاما مراسم زواجهما في كاتدرائية "وستمنستر" وسط لندن، على بعد نحو ميل واحد من مقر الحكومة، وهي نفس الكاتدرائية التي شهدت تعميد ابنهما ويلفريد العام الماضي.
المصدر:
سبوتنيك
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