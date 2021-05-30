القرار بيد بايدن.. البنتاغون ينوي مهاجمة مسلحين في دولة عربية!

كشفت صحيفة "ديلي كولر" نقلاً عن مصدرين مطلعين أنّ البنتاغون يعتزم الحصول على إذن الرئيس الأميركي جو بايدن لمهاجمة المجموعات تابعة لإيران في العراق.

وقال أحد هذه المصدرين المطلعين إنّ "إدارة بايدن تدرس بجدية مجموعة واسعة من الخيارات للرد على هجوم مجموعات تابعة لإيران ضد الأميركيين في العراق".

ولفت المصدر إلى أنّه "منذ مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، كانون الثاني 2020، حصل البنتاغون على إذن للرد، لكن أي هجوم يتطلب موافقة البيت الأبيض"، وفق ما ذكر موقع "iranintl".إلى ذلك، قال المصدر الثاني إنّ مشروع كل عملية وخياراتها المختلفة سينظر فيها البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "مسؤولي البنتاغون يعتزمون الحصول على موافقة بايدن على الهجوم قريباً".وجاء هذا التقرير عقب اعلان القوات الأمنية العراقية اعتقال قاسم مصلح الخفاجي، قائد عمليات غرب الأنبار في الحشد الشعبي، بالقرب من بغداد، صباح الأربعاء الماضي، بتهمة الأمر باغتيال ناشطين سياسيين عراقيين في كربلاء.وبعد اعتقال الخفاجي، قام أنصاره بالاستعراض في شوارع بغداد، وتجمعوا حول مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد.وفي المقابل، انتشرت قوات الأمن العراقية وقوات مكافحة الإرهاب، لحماية المباني الحكومية والسفارات في المنطقة.