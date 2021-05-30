23
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تقرير: المخاوف تتصاعد بشأن اعتقال مغنية في إيران
Lebanon 24
30-05-2021
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يثير استمرار سجن مغنية الراب الإيرانية البالغة من العمر 18 عاماً مخاوف بشأن حالتها، في وقت أعلنت فيه طهران محاكمة المعتقل الفرنسي بنجامان بريير بتهمة "التجسس"، التي قد تصل عقوبتها حد الإعدام، وفق ما ذكرت قناة "ألحرة".
ونشرت الناشطة النسائية والصحفية الإيرانية، مسيح علي نجاد، فيديو في حسابها بتويتر، تظهر فيه سارة أثناء اعتقالها، الخميس الماضي، وهي تصرخ: "لا أستطيع التنفس".
وقالت علي نجاد إن سارة "اعتُقلت بوحشية في مدينة برازجان. جريمتها؟ تجرأت على الغناء في بلد يحرم الغناء على النساء".
وأوضحت الناشطة أن فن "الراب يتضمن عادة كلمات متمردة، ولذلك تخلت عائلة المعتقلة ووسائل الإعلام المحلية عنها".
وقالت المعارضة الإيرانية، شينا فوجودي، لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن "لحظة اعتقال سارة تشبه ما حصل مع الأميركي جورج فلويد".
وشددت فوجودي على أن "رجال الدين في إيران يعارضون النساء، ويرون فيهن سببا لإغراء الرجال بارتكاب المعاصي، سواء بأصواتهن الجميلة أو بأجسادهن".
قضية بنجامان بريير
وفي سياق متصل، أعلن محامي الفرنسي بنجامان بريير، الموقوف في إيران منذ أيار 2020، الأحد، أن موكله سيحاكم بتهمة "التجسس" و"الدعاية ضد النظام" السياسي في طهران، وذلك بعد أيام من مناشدة شقيقته الرئيس الفرنسي التدخل من أجل إطلاق سراحه.
وأضاف المحامي سعيد دهقان لفرانس برس أن "المدعي العام يعد بيان الاتهام وسيرسله إلى المحكمة الثورية لمواصلة الإجراءات القضائية بحق الفرنسي المعتقل في سجن وكيل آباد في مشهد (شمال شرق إيران)".
وبحسب القوانين الإيرانية، فإن المدان بالتجسس يواجه عقوبة تصل إلى الإعدام، في حين أن عقوبة المدان بالدعاية ضد النظام هي السجن ما بين ثلاثة أشهر وسنة.
وأوضح دهقان أن موكله الثلاثيني متهم بالتجسس لالتقاطه "صورا لمناطق محظورة" بواسطة طائرة مسيّرة للهواة في منتزه طبيعي في إيران. لكن شقيقته بلاندين بريير تؤكد أنه أوقف فيما كان يعبر إيران بصفة سائح خلال جولة طويلة بعربة تخييم بدأها عام 2018.
أما تهمة "الدعاية"، فتعود إلى "طرحه سؤالا (عبر مواقع التواصل الاجتماعي) لمعرفة لماذا الحجاب (إلزامي) في الجمهورية الإسلامية، فيما أنه (اختياري) في دول مسلمة أخرى" بحسب محاميه.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
ميشال حايك يضرب من جديد.. وهذا ما توقعه الى هذه الشخصية القيادية (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. وهذا ما توقعه الى هذه الشخصية القيادية (فيديو)
07:00 | 2021-05-30
30/05/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت... مداعبات وتحرش جنسي أممي
Lebanon 24
في بيروت... مداعبات وتحرش جنسي أممي
02:30 | 2021-05-30
30/05/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري وجنبلاط: "ما رح ننطر كتير"
Lebanon 24
بري وجنبلاط: "ما رح ننطر كتير"
03:00 | 2021-05-30
30/05/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. الخبز يوزع مجاناً على نية شفاء نصرالله (فيديو وصور)
Lebanon 24
في الضاحية.. الخبز يوزع مجاناً على نية شفاء نصرالله (فيديو وصور)
09:41 | 2021-05-30
30/05/2021 09:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في باحة كنيسة سيدة لبنان في حريصا.. وإدارة المزار توضح (فيديو)
Lebanon 24
إشكال في باحة كنيسة سيدة لبنان في حريصا.. وإدارة المزار توضح (فيديو)
13:09 | 2021-05-30
30/05/2021 01:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-05-30
رئيسة وزراء ستواجه سياسات الصين.. من هي وكيف ستكون خطتها؟
16:40 | 2021-05-30
تفاصيل تحركات مصرية جديدة لتثبيت التهدئة بين إسرائيل وفلسطين
16:30 | 2021-05-30
في ظل الأزمة الدبلوماسية.. مقارنة بين القدرات العسكرية الإسبانية والمغربية
16:00 | 2021-05-30
سفن إيرانية تدخل سواحل أفريقيا وأميركا "تراقب".. ماذا يحصل؟
15:30 | 2021-05-30
نبوءة إسرائيلية: الاحتلال سيشهدُ اغتيال سياسي وحرب أهلية وهجرة عكسية
15:00 | 2021-05-30
الجزائر تستعد لإعادة فتح معبر حدودي مع ليبيا
فيديو
ذعر في الصين.. قطيع من الأفيال البرية يتجول في الشوارع! (فيديو)
Lebanon 24
ذعر في الصين.. قطيع من الأفيال البرية يتجول في الشوارع! (فيديو)
14:00 | 2021-05-30
31/05/2021 01:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كتلة فحم فوق المياه.. النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب (فيديو)
Lebanon 24
كتلة فحم فوق المياه.. النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب (فيديو)
08:00 | 2021-05-30
31/05/2021 01:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفّاش" يثير الذعر داخل طائرة.. ويجبرها على العودة! (فيديو)
Lebanon 24
"خفّاش" يثير الذعر داخل طائرة.. ويجبرها على العودة! (فيديو)
04:00 | 2021-05-29
31/05/2021 01:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact