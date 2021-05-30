أشكنازي في القاهرة لبحث العلاقات الثنائية وتهدئة غزة

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إلى العاصمة المصرية القاهرة في إطار العمل على تثبيت التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في غزة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما.

وعلى حسابه بموقع تويتر، غرد أشكنازي قائلا: "شكرا على دعوتك وزير خارجية مصر سامح شكري، وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاما".

وأضاف: "سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات، لبحث قضايا ثنائية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة، وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي".

كما أكد أن المحادثات سيركز "على التزام إسرائيل، فوق كل الاعتبارات، على إعادة جنودنا ومواطنينا الموجودين في قبضة حماس"