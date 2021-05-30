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الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية إرهابية وقتل عدد من عناصرها

Lebanon 24
30-05-2021 | 11:00
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن تفكيك خلية إرهابية جنوبي محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب إيران)، وقتل اثنين من عناصرها.

وكشفت العلاقات العامة بمقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري الإيراني عن هذه العملية في بيان.

وأفاد البيان بأن "القوات المنتسبة الى مقر حمزة سيد الشهداء بالقوة البرية للحرس الثوري، دخلت في اشتباكات مسلحة، أمس السبت، مع خلية إرهابية تضم عناصر شريرة مناوئة للثورة الإسلامية، كانوا بصدد التسلل الى البلاد عبر منفذ بيرانشهر الحدودي (في محافظة أذربيجان الغربية)".

وأشار البيان إلى ان "الاشتباكات أدت الى مصرع اثنين من العناصر الإرهابية لهذه الخلية"، مؤكدا أنه "تم ضبط كمية من السلاح والذخيرة التي كانت في حوزتهم".

جدير بالذكر أن مدينة بيرانشهر تقع في جنوب محافظة أذربيجان الغربية، ومتاخمة للحدود العراقية الشمالية.
المصدر: روسيا اليوم
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