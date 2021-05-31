قبل مغادرة "الملف اليمني".. غريفيث في مسعى أخير لإقناع الحوثيين بخطته

كتبت "الشرق الأوسط": وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس الأحد إلى صنعاء المحتلة بعد نحو 14 شهراً من القطيعة مع قادة الجماعة الحوثية، وذلك في مسعى قد يكون هو الأخير له لإقناعهم بخطته الممهدة لإحلال السلام قبل مغادرته للملف اليمني إلى منصبه الجديد في الأمم المتحدة.

وفي حين اكتفت وسائل إعلام الحوثيين بإيراد نبأ وصوله إلى مطار صنعاء بشكل مقتضب كان المبعوث الأممي أنهى جولة جديدة شملت العاصمة السعودية الرياض والعاصمة العمانية مسقط في سياق المساعي لدى الأطراف اليمنية والإقليمية للموافقة على خطته التي تشمل وقفاً لإطلاق النار وتدابير إنسانية واقتصادية، قبل الشروع في مفاوضات الحل النهائي بين الشرعية والجماعة الانقلابية.

وسبق أن رفض ممثلو الحوثيين ومفاوضوها المقيمون في مسقط لقاء غريفيث، غير أن تغيرات طرأت من بينها الضغوط الأميركية والنصائح الإيرانية والتحفيز العماني يرجح أنها دفعتهم للموافقة على لقائه الخميس الماضي لاستكمال النقاش حول خطته.

وتسود تكهنات في الأوساط السياسية اليمنية أن الحوثيين متمسكون بالحصول على مكاسب تحت لافتة البنود الإنسانية والاقتصادية في خطة غريفيث بعيداً عن الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار أو التوقف عن مهاجمة مأرب.