عربي-دولي

زعيم خليجي يبعث برقية تهنئة للأسد بفوزه في الانتخابات.. من هو؟

Lebanon 24
31-05-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-828548-637580414884227451.jpg
Doc-P-828548-637580414884227451.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعث سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية لفترة رئاسية جديدة مدتها سبعة أعوام.
 
 


وأعرب السلطان بن طارق عن خالص تهانيه وأصدق تمنياته للأسد بـ"التوفيـق والنجاح في مواصلة قيادة الشعب السوري الشقيـق لتحقيـق تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار".

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس الماضي، بولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، بعدما حاز على 95.1% من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب (البرلمان السوري) حموده صباغ.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2021-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2021-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2021-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:50 | 2021-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2021-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2021-05-31
03:00 | 2021-05-31
02:30 | 2021-05-31
02:00 | 2021-05-31
01:00 | 2021-05-31
00:30 | 2021-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website