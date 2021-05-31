زعيم خليجي يبعث برقية تهنئة للأسد بفوزه في الانتخابات.. من هو؟

جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظـم - حفظه الله ورعاه – يبعث برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة. pic.twitter.com/KH9R9ew9V0
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 30, 2021
جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظـم - حفظه الله ورعاه – يبعث برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة. pic.twitter.com/KH9R9ew9V0