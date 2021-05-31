زعيم خليجي يبعث برقية تهنئة للأسد بفوزه في الانتخابات.. من هو؟

بعث سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية لفترة رئاسية جديدة مدتها سبعة أعوام.

جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظـم - حفظه الله ورعاه – يبعث برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة. pic.twitter.com/KH9R9ew9V0 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 30, 2021



وأعرب السلطان بن طارق عن خالص تهانيه وأصدق تمنياته للأسد بـ"التوفيـق والنجاح في مواصلة قيادة الشعب السوري الشقيـق لتحقيـق تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار".



وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس الماضي، بولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، بعدما حاز على 95.1% من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب (البرلمان السوري) حموده صباغ. وأعرب السلطان بن طارق عن خالص تهانيه وأصدق تمنياته للأسد بـ"التوفيـق والنجاح في مواصلة قيادة الشعب السوري الشقيـق لتحقيـق تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار".وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس الماضي، بولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، بعدما حاز على 95.1% من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب (البرلمان السوري) حموده صباغ.