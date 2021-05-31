بسبب الصعوبات المعيشية.. زيادة معدلات الانتحار في تركيا

كشفت بيانات نشرها حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا ارتفاعا كبيرا في معدلات الانتحار في البلاد بسبب الصعوبات المعيشية.ووفق موقع صحيفة زمان التركية"، بلغ عدد حالات الانتحار خلال 19 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب إردوغان، 60 ألفا "مع زيادة البطالة والصعوبات المالية".كان الحزب، في شباط الماضي، قد نشر تقريرا قال إن حالات الانتحار في تركيا ازدادت لأسباب اقتصادية بنسبة 38 في المئة في الفترة 2017-2019.وبينما توفي 232 شخصا، في عام 2017، لأسباب اقتصادية، ارتفع هذا العدد إلى 312 في عام 2019، وفق البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، تيكين بينجول، الذي استعرض نتائج التقرير الجديد للحزب.ولفت إلى أنه، بين عامي 2002 و 2019، أنهى أربعة آلاف 801 شخص حياتهم بسبب صعوبات مالية.وأضاف التقرير أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، تجاوز عدد حالات الانتحار 150.وقال النائب التركي: "السبب في زيادة الانتحار هو يأس الناس في تركيا التي تخضع لحكم سيئ، حيث لا مستقبل لملايين الشباب، وتُرك المواطنون وحدهم للتعامل مع تأثير الوباء على الاقتصاد، وبسبب العدد المتزايد من الشركات التي أفلست، والديون المتزايدة والعجز ، ما دفع الناس إلى التخلي عن حياتهم"، بحسب موقع "توركيش مينيت".وتابع التقرير أنه في عام 2019، وصلت حالات الانتحار بسبب صعوبة كسب العيش إلى أعلى مستوى لها في آخر 17 عاما بـ 321 حالة"، وذلك بعد أزمة العملة، في عام 2018 ، عندما فقدت الليرة 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.وعلى وقع ارتفاع عدد حالات الانتحار، أزال معهد الإحصاء التركي بيانات الانتحار من تقريره، لعام 2017. وتم الإعلان عن "إحصاءات الانتحار"، حتى عام 2016، على اعتبار أنها "إحصاءات وفيات".