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"لم يظهر منذ 24 يوما"...سيئول تعلق على اختفاء زعيم كوريا الشمالية

Lebanon 24
31-05-2021 | 04:30
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قالت لي جونغ جو، ممثلة وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، إن زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، لم يظهر للعلن منذ 24 يوما، وهذه هي أطول فترة يغيبها منذ بداية العام.
وردا على سؤال صحفي للوزير الكوري حول غياب الزعيم الكوري الشمالي، قالت: "لم يتم الإبلاغ عن نشاط للرئيس كيم جونغ أون، لمدة 24 يوما، أي منذ 6 مايو، عندما التقط صورة تذكارية مع أفراد من عائلات الجيش لمجموعة الفنون. هذه أطول فترة من عدم الظهور للعامة هذا العام".

ولكنها أشارت إلى أنها لاترى أنه من الواجب التعليق على سبب الغياب حتى من طرف حكومة كوريا الجنوبية.
هذا ويعتبر غياب الزعيم الكوري الشمالي عن العامة من الأمور غير الشائعة، ففي خريف 2020، أفيد عن اختفائه مدة 25 يوما، وفي ربيع العام الما
المصدر: سبوتنيك
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