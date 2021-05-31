عربي-دولي

طهران: محادثات فيينا تشهد تقدّما جيداً

Lebanon 24
31-05-2021 | 05:30
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أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أنّه "يمكن لأي جولة من المفاوضات التي تجرى في فيينا ان تكون الأخيرة لكن هناك بعض المواضيع التي يتم تأجيلها إلى اجتماعات قادمة".
 
وأضاف أنّه "تمّ التوصل إلى حل للمواضيع الأساسية مع الغرب وقد تحدثنا من قبل عن ضرورة رفع الحظر الأميركي بالكامل ونتحقق من ذلك".

وفي مؤتمره الصحافي الاسبوعي اليوم الإثنين أشار خطيب زادة إلى أنّ" مفاوضات فيينا جارية في الوقت الحاضر"، وقال رداً على سؤال حول تصريحات مندوب روسيا في المفاوضات ميخائيل اوليانوف بانه لا خطة لحد الان لعقد جولة سادسة: "لقد اعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية موقفها من قبل. اننا نتقدم بالمفاوضات بالدقة اللازمة. اي جولة من المفاوضات كان من الممكن ان تكون الاخيرة. ان تم حل القضايا الاساسية المتبقية فمن الممكن ان تكون الجولة القادمة هي الاخيرة ودون ذلك ستتواصل المفاوضات. مفاوضات فيينا حققت تقدما جيدا ولافتا في اطار فرق العمل الثلاثة الا ان قضايا اساسية مازالت متبقية".
وحول آلية التحقق من رفع الحظر قال: "ان جميع اجراءات الحظر الاميركية المتعلقة بالاتفاق النووي يجب ان تُرفع وان يتم التحقق من ذلك وفق صيغ تحدد في مفاوضات فيينا ومن ثم تعود ايران عن اجراءاتها التعويضية".
المصدر: وكالة مهر
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